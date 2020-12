कंगना रनौत ने अपनी भाभी को बताया 'इंस्टाग्राम क्वीन', तस्वीरें शेयर कर लिखा......

नई दिल्ली। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर आउटिंग के लिए गई थी। इस खास मौके पर उन्होंने अपनी फैमिली के साथ जमकर मस्ती की। कंगना ने इस खास मौके की कुछ तस्वीरें ट्विटर पर फैंस के साथ साझा की हैं, जिसमें उनके साथ उनकी भाभी ऋतु और बहन रंगोली चंदेल भी नजर आ रही हैं। खास और दिलचस्प बात है कि इन तस्वीरों को शेयर करने के साथ कंगना ने इसके कैप्शन में अपनी भाभी को इंस्टग्राम क्वीन बताया है। कंगना रनौत ने लिखा-''कल फैमिली के साथ हाइकिंग पर गई थीं। बहुत अच्छा अनुभव रहा।'' इसके आगे कंगना ने लिखा, ''मेरी भाभी इंस्टाग्राम क्वीन हैं। वह सभी फिल्टर्स के बारे में जानती हैं और उन्होंने मुझे सिखाया कि इन्हें कैसे यूज किया जाता है।''

Went hiking with my family yesterday, wonderful experience ❤️

P.S my bhabhi is Instagram Queen, she knows everything about all filters, and teaching me how to use them 🥰 pic.twitter.com/dSOkdcldsn