कंगना रनौत ने शेयर की तस्वीर, बोली- मेरा घर अवैध रूप से टूटने से फैंस काफी दुखी

मुंबई। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने बेबाक बयानों के कारण भी अक्सर चर्चा में रहती हैं। कंगना रनौत सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं। हाल ही में कंगना ने ट्वीट कर बताया कि उनके मुंबई स्थित घर को अवैध रूप से तोड़े जाने के बाद से उनके फैंस काफी दुखी है।

कंगना ने ट्विटर पर अपने एक फैन की चिट्ठी और तोहफे की तस्वीर शेयर कर लिखा-'मेरे घर को अवैध रूप से ढहाए जाते देखकर मेरे फैन्स/दोस्तों को बेहद दुख हुआ। इनका यह सामूहिक प्रयास मुझे प्रेरित करता है, ये मूर्तियां मेरे उस मंदिर की खूबसूरती और पवित्रता को बढ़ाएंगी जिसे निर्ममता से तोड़ दिया गया और हमेशा मुझे याद दिलाएंगी कि दुनिया में क्रूरता से ज्यादा दयालुता मौजूद है।'

My fans/friends were pained to see the illegal demolition of my house, this collective gesture of theirs has moved me,these idols will enhance the beauty and divinity of my temple which was brutally broken will always remind me there is more kindness in the world than cruelty ❤️ pic.twitter.com/ViBleaBcxg