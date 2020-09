कंगना रनौत ने कहा- फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 99 प्रतिशत लोग ड्रग्स लेते हैं, राम गोपाल वर्मा और रवीना टंडन ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली। कंगना रनौत अक्सर अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट्स के चलते चर्चा में आ जाती हैं। ऐसे में कभी उन्हें सोशल मीडिया यूजर्स और सितारों का साथ मिलता है तो कभी उन्हें ट्रोल होना पड़ता है। इस बीच कंगना ने बॉलीवुड को लेकर एक बड़ा दावा किया, जिसके बाद अब राम गोपाल वर्मा और रवीना टंडन ने उनको जवाब दिया है।

हाल ही में कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 99 प्रतिशत लोग ड्रग्स लेते हैं। कंगना के इस बयान के बाद वकील महेश जेठमलानी ने इस मुद्दे पर सितारों की चुप्पी को लेकर सवाल उठाया। जिसके बाद अभिनेत्री रवीना टंडन और फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने अपनी अपनी बात रखी।

A Bollywood actress makes a serious charge claiming personal knowledge on a TV channel with a large viewership that 99% of Bollywood consumes narcotic drugs. Not one person from that industry contradicts her. What inference is the public to draw from this deafening silence? — Mahesh Jethmalani (@JethmalaniM) August 31, 2020

महेश जेठमलानी ने अपने ट्वीट में लिखा था, 'एक बॉलीवुड एक्ट्रेस ने एक टीवी चैनल पर गंभीर आरोप लगाया है कि बॉलीवुड के 99 प्रतिशत लोग नारकोटिक्स ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री के किसी एक शख्स ने भी उसका विरोध नहीं किया। इस बहरी चुप्पी से लोगों के पास क्या मैसेज जाएगा?' बता दें कि महेश के ट्वीट में एक अभिनेत्री का तात्पर्य कंगना रनौत से था।

Globally,99 % of judges,politicians,babus,officials,cops are corrupt.This statement cannot be a generic description for all.People are intelligent.They can differentiate between good/ bad.Few bad apples cannot spoil a basket.Likewise our industry also has the good and the bad. https://t.co/2sicSRZaAP — Raveena Tandon (@TandonRaveena) September 1, 2020

रवीना टंडन ने महेश जेठमलानी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, 'सब जानते हैं, 99 प्रतिशत जज, नेता, बाबू, अधिकारी और पुलिस भ्रष्ट होते हैं। यह बयान सबके लिए जेनरिक डिस्क्रिप्शन नहीं है। लोग समझदार हैं, उनमें अच्छे या बुरे का अंतर होता है। कुछ खराब सेब पूरी टोकरी को खराब नहीं करते हैं। इसी तरह हमारी इंडस्ट्री में भी अच्छे और बुरे लोग हैं।

Though I belong to the same fraternity,I am as baffled as u ..And their silence also extends to them being called rapists , killers ,mafia etc etc https://t.co/oap0ttPGLj — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) September 1, 2020

राम गोपाल वर्मा ने भी महेश के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, 'हालांकि मैं भी इस बिरादरी से संबंध रखता हूं, मैं उतना ही हैरान हूं .. और उनकी चुप्पी भी बलात्कारी, हत्यारे, माफिया आदि कहे जाने पर भी है।'

