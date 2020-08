कंगना रनौत ने कहा- मूवी माफिया गुंडों से ज्यादा मुंबई पुलिस से लगता है डर

नई दिल्ली। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक बार फिर मुंबई पुलिस पर तंज कसा है। उन्हें मुंबई पुलिस से डर है, इस बात के बारे में जानकारी दी है। मुंबई पुलिस के बारे में सुशांत सिंह राजपूत केस में कई चीजें सामने आई हैं। कंगना रनौत एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो सुशांत के लिए इंसाफ की मांग कर रही हैं। हाल ही में कंगना रनौत ने बॉलीवुड ड्रग कल्चर पर खुलकर बात की थी, जिसके बाद वह काफी ट्रोल भी हुईं। साथ ही कई लोगों ने इस बयान के बाद उनकी सेफ्टी को लेकर भी सवाल उठाए।

सोशल मीडिया पर एक फैन ने लिखा कि करीब 100 घंटे और 4 दिन हो चुके हैं जब कंगना रनौत ने बॉलीवुड ड्रग माफिया का भांडा फोड़ा था। साथ ही खुद के लिए सेफ्टी की डिमांड की थी। महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक उन्हें कोई भी सेफ्टी नहीं दी है। इस पर कंगना ने रीट्वीट करते हुए लिखा। आपका शुक्रिया सर, मुझे मूवी माफिया गुंडों से ज्यादा मुंबई पुलिस से डर लगता है। मैं हिमाचल सरकार या फिर सेंटर गर्वमेंट से सेफ्टी लेना चाहती हूं। मुंबई पुलिस से बिलकुल नहीं।

Thank you for your concern sir, I am actually more scared of Mumbai police now than movie mafia goons, in Mumbai I would need security either from HP government or directly from the Centre, No Mumbai police please 🙏 https://t.co/cXEcn8RrdV