कंगना रनौत ने खोला खास राज, ट्वीट कर सुनाया बचपन का किस्सा

मुंबई। अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं और हर मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रखती हैं। हाल ही में बॉलीवुड की क्वीन कंगना ने इन सबसे अलग एक पोस्ट फैंस के साथ साझा किया है, जो उनके निजी जिंदगी से जुड़ा है। दरअसल अपने इस पोस्ट में कंगना ने तीन तस्वीरें शेयर करते हुए अपने बचपन के एक किस्से का जिक्र किया है।

कंगना रनौत ने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर कर लिखा-'जब मैं छोटी सी लड़की थी, मैं खुद को मोतियों से सजाती थी, अपने बाल खुद काट लेती थी, जांघों तक ऊंचे मोजे और हील्स पहनती थी। लोग मुझ पर हंसते थे। गांव की जोकर होने से लेकर लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क फैशन वीक की फ्रंट रो में बैठने तक मैंने महसूस किया, फैशन कुछ नहीं बस खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका है।'

कंगना ने जो तस्वीरें शेयर की है, उसमें से एक तस्वीर उनके बचपन की है। इसमें वह सजी-धजी कैमरा के सामने पोज दे रही हैं। दूसरी तस्वीर उनकी जवानी की और तीसरी तस्वीर एक फैशन शो की है, जिसमें वह फ्रंट रो में बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर कंगना के इस पोस्ट को काफी पसंद किया जा रहा है। कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों को लेकर काफी चर्चा में है। कंगना इन दिनों अपने परिवार के साथ मनाली में हैं।

When I was a little girl I decorated myself with pearls, cut my own hair, wore thigh high socks and heels. People laughed at me. From being a village clown to attending front rows of London, Paris, New York Fashion weeks I realised fashion is nothing but freedom of expression ❤️ pic.twitter.com/EHW6wUZnNi