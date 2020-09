कंगना रनौत ने सोनिया गांधी पर कसा तंज, बोलीं- क्या महाराष्ट्र में आप अपने सरकार की ओर से मेरे साथ किए गए इस बर्ताव से गुस्से में नहीं हैं?

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस पर लगातार हमला बोल रही है। कंगना ने शुक्रवार को तीन ट्वीट करके कांग्रेस के बहाने शिवसेना पर हमला बोला, वहीं मामले में सोनिया गांधी के दखल का भी आग्रह किया।

कंगना ने कहा कि क्या सोनिया गांधी उनके साथ हुए इस बर्ताव पर कुछ नहीं बोलेंगी? कंगना ने एक ट्वीट कर शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे को याद करते हुए उनका एक पुराना वीडियो शेयर किया और 'शिवसेना की हालत' पर तंज कसा।

Great Bala Saheb Thakeray one of my most favourite icons, his biggest fear was some day Shiv Sena will do Gutbandhan and become congress ⁦ @INCIndia ⁩ I want to know what is his conscious feeling today looking at the condition of his party ? pic.twitter.com/quVpZkj407

उन्होंने लिखा, 'मेरे पसंदीदा आदर्शों में से एक महान बाला साहेब ठाकरे का सबसे बड़ा डर था कि शिवसेना किसी दिन गठबंधन कर लेगी और कांग्रेस बन जाएगी। मैं जानना चाहती हूं कि आज वो अपनी पार्टी की हालत देखते तो उनकी क्या भावना होती।'

You have grown up in the west and lived here in India. You may be aware of the struggles of women. History will judge your silence and indifference when your own Government is harassing women and ensuring a total mockery of law and order. I hope you will intervene 🙏@INCIndia