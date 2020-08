कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन शाह पर कसा तंज, कहा- आपकी गालियां भी भगवान के प्रसाद की तरह हैं...

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में में नेपोटिज्म को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अब अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर तंज कसा है। कंगना ने ट्वीट कर शाह को जवाब दिया है।

बता दें कि कुछ दिनों पहले नसीरुद्दीन शाह ने कहा था, 'जिन लोगों के दिमाग में इंडस्ट्री के खिलाफ गंद भरा हुआ है वे अब मीडिया के सामने जाकर उल्टी कर रहे हैं।' इस पर कंगना रनौत ने ट्वीट कर नसीरुद्दीन पर निशाना साधा है।

कंगना ने लिखा, 'धन्यवाद नसीर जी, आपने मेरे सारे अवॉर्ड्स और सफलताओं को तोला, जिसमें नेपोटिज्म कुछ भी नहीं। मैं इन सब चीजों की आदी हो चुकी हूं लेकिन क्या आप मुझे तब भी यही कहते अगर मैं अनिल कपूर या प्रकाश पादुकोण की बेटी होती?'

Naseer ji is a great artist, itne mahan kalakar ki toh gaaliyaan bhi bhagwan ke parshad ki tareh hain,I rather watch amazing conversation we had about cinema and our craft last year and you told me how much you appreciate me... 🙏 https://t.co/ZVXKVC4n66