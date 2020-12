कंगना रनौत ने बहन रंगोली चंदेल को जन्मदिन पर दिया ये खास तोहफा, शेयर की कुछ तस्वीरें

मुंबई। कंगना रनौत की बहन एवं मैनेजर रंगोली चंदेल का आज जन्मदिन है। इस खास मौके पर कंगना ने अपनी बहन रंगोली को खास तोहफा देते हुए जन्मदिन की बधाई दी है। कंगना ने अपनी बहन को जन्मदिन में एक पप्पी गिफ्ट किया है, जिसकी कुछ तस्वीरें कंगना ने ट्विटर पर भी साझा की है।

इन तस्वीरों को शेयर करने के साथ ही कंगना ने लिखा-'हैप्पी बर्थडे टू माई वन एंड ओनली रंगोली। यूं तो रंगोली हमेशा हंसी मजाक करती रहती है, लेकिन अंदर से मैं जानतीं हूं कि वो एक मां है। यहां उनके परिवार में एक और सदस्य शामिल हुआ है। दोस्तों गप्पू चंदेल से मिलिए।'

Happy birthday to my one and only, though Rangoli is always happy and giggly but I know essentially deep down she is a mom, here’s another addition to her family.... friends meet Gappu Chandel... 💕 pic.twitter.com/wNMxZQtEKx