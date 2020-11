VIDEO : भाई की शादी में राजस्थानी कलाकारों के साथ थिरकीं कंगना रनौत, कल होंगे सात फेरे

उदयपुर। मशहूर फिल्‍म अभिनेेत्री कंगना राणावत ने न केवल राजस्थान मेें उदयपुर को अपने भाई की शादी के लिए चुना, बल्कि राजस्थानी संस्कृति के प्रति भी अपनी रुचि दिखाते हुए कलाकारों को प्रस्तुतियों का मौका दिया। कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए कंगना खुद भी कुछ देर के लिए उनके साथ थिरकीं। कलाकारों ने ‘सागर पाणी भरवा जऊं सा, नजर लग जाय’, ‘वारी जाऊं रे..’ आदि राजस्थानी गीतों पर प्रस्तुतियां दीं।

गौरतलब है कि कंगना के भाई अक्षत की शादी उदयपुर में हो रही है। शादी की रस्में बुधवार सुबह गणपति स्थापना के साथ शुरू हुईं। फेरे गुरुवार को होंगे। गुरुवार को ही कंगना राणावत के उदयपुर जिले के जगत स्थित अम्बिका माता मंदिर जाने का कार्यक्रम है। अम्बिका माता को कंगना का परिवार अपनी कुलदेवी मानता है। यह मंदिर ‘राजस्थान का खजुराहो’ भी कहलाता है।

