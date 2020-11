वाजिद खान की पत्नी कमलरुख के सपोर्ट में उतरीं कंगना, पीएम मोदी से पूछा ये सवाल

नई दिल्ली। दिवंगत संगीतकार वाजिद खान की पत्नी कमालरुख खान ने अपनी प्रेम कहानी और उनके परिवार के साथ अपने खराब संबंधों के बारें में बताया कि वाजिद खान से शादी करने से पहले मैं उनके साथ 10 साल के रिश्ते में थी। मैं पारसी और वह मुसलमान थे। मेरी परवरिश ऐसे पारसी परिवार में हुई है जहां सभी लोग पढ़े-लिखे और खुलकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह सकते हैं। हालांकि, शादी के बाद यही स्वतंत्रता, शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्य प्रणाली मेरे पति के परिवार के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। उन्होंने पढ़ी-लिखी और आजाद महिला को स्वीकार नहीं किया और धर्मांतरण का दबाव बनाने लगे।

अब इस मामले में एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ट्वीट कर लिखा, इस देश में पारसी सही अल्पसंख्यक हैं। वह देश पर कब्जा करने नहीं आये थे वह तो तलाश में आये थे और उन्होंने बहुत आराम से भारत माता का प्यार मांगा था। हमारे देश की सुंदरता, वृद्धि और आर्थिक मामलों में उनकी छोटी सी जनसंख्या ने बहुत बड़ा योगदान दिया है।

Parsis are the genuine minority in this nation, they did not come as invaders they came as seekers and gently requested for mother India’s love. Their small population have hugely contributed to the beauty- growth and economy of this nation ( cont) https://t.co/5hkLcKSeEy — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 29, 2020

कंगना ने आगे वाजिद की पत्नी कमलरुख के लिए लिखा, यह मेरे दोस्त की विधवा हैं जिन्हें परिवार द्वारा परेशान किया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहती हूं कि अल्पसंख्यक लोग जो ड्रामा नहीं करते, किसी का सिर कलम नहीं करते, दंगे और धर्म-परिवर्तन नहीं करते, उन्हें हम कैसे सुरक्षित रखें? पारसियों की कम होती संख्या भारत के कैरेक्टर के बारे में बड़ा खुलासा करती है।

She is my friends widow a parsi woman who is being harassed by her family for conversion. I want to ask @PMOIndia minority that don’t do sympathy seeking drama, beheadings, riots and conversions, how are we protecting them? Parsis shockingly decreasing numbers ( cont.) — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 29, 2020

Reveals India’s own character as a mother, child who does most drama unfairly gets most attention and advantages. And the one who is worthy, sensitive most caring and deserving ends up being a nanny to the one who keeps throwing fits.... we need to introspect #anticonversionbill — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 29, 2020

उन्होंने आगे लिखा- मां का वो बच्चा जो सबसे ज्यादा ड्रामा करता है उसे अटेंशन और फायदे मिलते हैं और जो ये सब पाने के लायक है उसे कुछ नहीं मिलता। हमें सोचने की जरूरत है।

