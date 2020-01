रणवीर सिंह की 83 को कमल हासन और नागार्जुन तमिल-तेलुगू में करेंगे लॉन्च

नई दिल्ली । रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत और मधु मंटेना द्वारा निर्मित, विष्णु इंदुरी और कबीर खान की फ़िल्म 83 साल 1983 के विश्व कप की ऐतिहासिक जीत पर आधारित फिल्म में रणवीर सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव की भूमिका में नज़र आएंगे। फिल्म '83 रणवीर सिंह की हिंदी, तमिल और तेलुगु में बनने वाली पहली त्रिभाषी फिल्म होगी। यह फिल्म इस साल 10 अप्रैल 2020 में रिलीज़ होगी।

खबरों के मुताबिक, कमल हासन अपनी कम्पनी राजकमल फ़िल्म्स इंटरनेशनल के ज़रिए फ़िल्म 83 का वितरण तमिलनाडु में करेंगे। इसको लेकर ट्वीट करते हुए कमल हासन ने ट्वीट किया- 83 का वर्ल्ड कप जीतने के ऐतिहासिक लम्हे को फिर जी रहा हूं, जिसकी यादें आज भी हर भारतीय को ख़ुशी देती हैं। आरकेएफआई तमिलनाडु राज्य में फ़िल्म को प्रस्तुत करने से ख़ुश है।

Reliving the epic moment of winning the 83 World Cup which every Indian cherishes even today. We at @RKFI are delighted to present the film 83 in Tamil Nadu #Thisis83 @RanveerOfficial @kabirkhankk @deepikapadukone @Shibasishsarkar @ipritamofficial @vishinduri pic.twitter.com/JAmCjadyNQ

वही, 83 के तेलुगु वर्ज़न को सुपरस्टार नागार्जुन प्रेज़ेंट करेंगे। उन्होंने इसकी जानकारी ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा- भारत ने अपना पहला विश्व कप 83 में जीता था। आज भी उस पल को याद करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फ़िल्म का तेलुगु वर्ज़न प्रस्तुत करके काफ़ी ख़ुश हूं।

India won its first world cup in 83 &we still get goose bumps when we think of that moment. Very happy to present the Telugu version of the film 83.#ThisIs83@RanveerOfficial @kabirkhankk @AnnapurnaStdios @deepikapadukone @Shibasishsarkar @ipritamofficial @vishinduri @RelianceEnt pic.twitter.com/2aT1XlbcKj