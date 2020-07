घर पर सब्जियों की होम डिलीवरी से परेशान हुई जूही चावला, बोलीं- लोगों ने धरती का सबसे ज्यादा नुकसान किया है

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस की वजह से कई लोगों के घर पर सब्जियों और राशन की होम डिलीवरी हो रही है। लेकिन एक्ट्रेस जूही चावला इससे ज्यादा खुश नहीं हैं। उन्होंने खुद घर पर सब्जियों की होम डिलीवरी करवाई, लेकिन फिर भी काफी परेशान हैं।

जूही चावला ने सोशल मीडिया पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। जूही ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर कर दिखाया है कि कैसे उन्हें घर पर ही सब्जियां होम डिलीवरी के जरिए मिली हैं। लेकिन क्योंकि ये सभी सब्जियां प्लास्टिक में पैक होकर आई हैं, ये देख जूही परेशान हो गई हैं।

And this is how my veggies come home delivered ... drowned in plastic ..!!!!!... The ' Educated ' people creating the biggest mess on the planet ..!!! Don't know whether to laugh or cry ..!! 🤦🏻‍♀️😂😂🙏 pic.twitter.com/t7W7s5qiz5 — Juhi Chawla (@iam_juhi) July 1, 2020

उन्होंने ट्वीट कर कहा, कुछ इस अंदाज में सब्जियां मेरे घर पर डिलीवर की गई हैं। प्लास्टिक में डूबी हुईं। इन पढ़े लिखे लोगों ने धरती का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। समझ नहीं आ रहा है कि खुश होना है या रोना है।

Hi Juhi Ma'am, if you could please help us know which brand is it? So we can stop ordering from such sites. — Yogita Jain (@yogibear2908) July 1, 2020

No matter how much we try to ban single-use-plastics, the alternatives are so limited and quite expensive.



Govt. can also not impose a complete ban on plastics due to various challenges. Biggest is practical aspect.



Reuse, Recycle & proper Disposition should be explored. — PS ✨ (@horngrappy) July 1, 2020

सोशल मीडिया पर जूही चावला का ये पोस्ट वायरल है। कई लोग जूही की बात से सहमत नजर आ रहे हैं तो कई ऐसे भी हैं जिन्हें प्लास्टिक पर बैन लगाना नामुमकिन लग रहा है। कोई जूही से समझना चाहता है कि उन्होंने सब्जियां कहां से ऑडर की हैं तो कोई प्लास्टिक को सबसे बड़ा अविष्कार बता रहा है। हर किसी की अलग राय है, लेकिन सभी जूही से रिलेट कर पा रहे हैं।

