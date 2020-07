जूही चावला ने बच्चन परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया ट्वीट, लेकिन हो गई ट्रोल

नई दिल्ली। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। करीब 54 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। बच्चन परिवार के स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगते हुए एक्ट्रेस जूही चावला ने एक ट्वीट किया। लेकिन इस ट्वीट के बाद वह ट्रोल होने लगी।

जूही चावला ने ट्वीट कर लिखा कि अमित जी अभिषेक और आयुर्वेद जल्दी ठीक हो जाएंगे देखिएगा। लेकिन लेकिन लोग उनकी बात का मतलब कुछ और समझ बैठे जिसके बाद उन्हें ट्विटर पर ट्रोल किया जाने लगा। हालांकि ट्रोल होने के बाद जूही ने जल्द ही उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। बाद में गलती सुधारते हुए उन्होंने एक और ट्वीट किया।

जूही ने लिखा कि अमितजी, अभिषेक, ऐश्वर्या और आराध्या, आप सभी के जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगते हैं। मेरे इससे पहले वाले ट्वीट में कोई गलती नहीं थी। जब मैंने आयुर्वेद लिखा तो वहां उसका मतलब था कि प्राकृति आप सभी को जल्द ठीक करेगी।

Amitji, Abhishek, Aishwarya & Aaradhya... Our heartfelt best wishes for your speedy recovery 🙏 My earlier tweet was not a typo, I meant , when I wrote , Ayurveda , that with Nature's Grace , it will help to recover fast . 🙏😇🌿⭐️@SrBachchan @juniorbachchan