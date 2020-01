'जवानी जानेमन' का धमाकेदार पोस्टर हुआ रिलीज, ट्रेलर इस दिन होगा रिलीज

नई दिल्ली । अभिनेता सैफ अली खान, आलिया फर्नीचरवाला और तब्बू स्टारर फिल्म 'जवानी जानेमन' से कई पोस्टर सामने आ चुके है। अब इस फिल्म के इस पोस्टर में आलिया फर्नीचरवाला और सैफ अली खान नजर आ रहे है।

इस पोस्टर में सैफ बाथ गाउन में दिख रहे हैं। आलिया के हाथ में फैन है जिसे वह सैफ अली खान की तरफ कर देती है। पंखे की हवा से सैफ अली खान का बाथ गाउन हवा से उड़ा दिख रहा है, जिसे वह संभालने की कोशिश कर रहे हैं।

Trailer drops on 9 Jan 2020... New poster of #JawaaniJaaneman... Stars #SaifAliKhan, #AlayaF, #Tabu and #KubbraSait... Directed by Nitin Kakkar... Produced by Jackky Bhagnani, Deepshikha Deshmukh, Saif Ali Khan and Jay Shewakramani... 31 Jan 2020 release. pic.twitter.com/BgGJ1077KM