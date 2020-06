अजान विवाद पर जावेद अख्तर ने दी सफाई, बोले- मुस्लिम समाज के बड़े लोगों ने मुझे शाप देना शुरू कर दिया और...

नई दिल्ली। गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर अपने ट्वीट को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, उनके ट्वीट को सोशल मीडिया पर खूब पढ़ा जाता है। बीते दिनों उन्होंने अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और लोग जमकर इस बारे में ट्वीट कर रहे हैं।

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "भारत में तकरीबन 50 साल तक लाउड स्पीकर पर अजान हराम थी। इसके बाद ये हलाल हो गई और इस कदर हलाल हुई कि इसकी कोई सीमा ही नहीं रही। अजान करना ठीक है लेकिन लाउड स्पीकर पर इसे करना दूसरों के लिए दिक्कत का सबब बन जाता है। मुझे उम्मीद कि कम से कम इस बार वो इसे खुद करेंगे।" ऐसे में उन्होंने एक अन्य ट्वीट के जरिए इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

Recently when I commented that AZAN should be banned on loudspeakers Muslim bigots cursed me that I would go to the worst place in hell.On the other hand Hindu bigots call me a jehadi and an anti national.I am an equal opportunity atheist who is against All kinds of faiths.

अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, 'हाल ही में जब मैंने लाउडस्पीकरों पर अज़ान को लेकर टिप्पणी करते हुए इस पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही थी तो मुस्लिम समाज के बड़े लोगों ने मुझे शाप देना शुरू कर दिया और कहा कि मैं नरक में सबसे बुरे स्थान में जाऊंगा। दूसरी तरफ हिंदू बड़े लोग मुझे जेहादी और राष्ट्रद्रोही कहते हैं। मैं एक समान अवसरवादी नास्तिक हूं जो सभी तरह की आस्थाओं के खिलाफ है।' जावेद अख्तर के इस ट्वीट पर अब लोगों ने फिर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है।

In India for almost 50 yrs Azaan on the loud speak was HARAAM Then it became HaLAAL n so halaal that there is no end to it but there should be an end to it Azaan is fine but loud speaker does cause of discomfort for others I hope that atleast this time they will do it themselves