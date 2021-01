'बिग बॉस 14 ' से एलिमिनेट होने के बाद जैस्मिन भसीन ने अली गोनी के लिए की ये अपील

नई दिल्ली। 'बिग बॉस 14 ' से रविवार को शो की कंटेस्टेंट जैस्मिन भसीन एलिमिनेट हो गई हैं। शो से बाहर आने के बाद जैस्मिन ने फैंस को उनके सपोर्ट के लिए सोशल मीडिया के जरिये धन्यवाद दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक भावुक नोट भी लिखा है। उन्होंने शो के कंटेस्टेंट अली गोनी, जो कि अभी भी शो में है के लिए फैंस से सपोर्ट भी मांगा है।

