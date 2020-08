एक्शन और ड्रामा से भरपूर है ईशान खट्टर और अनन्या पांडे की फिल्म 'खाली पीली' का टीजर

मुंबई। ईशान खट्टर और अनन्या पांडे की फिल्म 'खाली पीली' का टीजर सोमवार को रिलीज हो गया। फिल्म का टीजर एक्शन और ड्रामा से भरपूर है। पिछले काफी समय से फिल्म चर्चा में थी। टीजर की शुरुआत एक पुलिसवाले की घोषणा के साथ होती है जो वॉकी टॉकी पर बता रहा है कि एक लड़का और लड़की टैक्सी में भाग भागे हैं। इसके बाद टपोरी अंदाज में ईशान खट्टर की एंट्री होती है और फिर अनन्या पांडे की भी एंट्री होती है। दोनों पुलिसवालों से बचकर भाग रहे हैं।

‘Khaali Peeli’ Teaser: Ishaan Khattar And Ananya Pandey Made Us Witness An Action-Packed Drama https://t.co/0shSHlwTOx — Season Media (@SeasonMediaIn) August 24, 2020

ट्रेलर में डायलॉग भी सुनने को मिलता है, जिसमें क्रिकेटर्स सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ से जुड़ी फनी लाइन शामिल है। इस फिल्म में पहली बार ईशान और अनन्या एक साथ काम कर रहे हैं। इस फिल्म में जयदीप अहलावत भी होंगे। फिल्म 'खाली पीली' मकबूल खान द्वारा निर्देशित है, जबकि फिल्म को अली अब्बास जफर, हिमांशु किशन मेहरा और जी स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है।

The teaser of @ananyapanday and @ishaankhatter's #KhaaliPeeli was released online yesterday. As soon as it was released online, people vowed to dislike it and boycott the film.#BoycottKhaaliPeeli #ananyapandey #ishaankhattar pic.twitter.com/pJtFBomBPF — Kumar Raj 🇹🇭🇮🇳 (@kumarr_raj) August 24, 2020

अभिनेता ईशान खट्टर ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के टीजर को शेयर कर लिखा-'शानो की बस्ती में आ रेला है एक डेढ़ शाना! चल अब बत्ती बुझा और देख खाली पीली का गरमा गरम टीजर।'

अभिनेत्री अनन्या पांडे ने इंस्टाग्राम पर टीजर शेयर कर लिखा-'चले तो तीखी छुरी, फटे तो धमाका, बोले तो बवाल है यह लड़की। बचके रहना नहीं तो खाली-पीली लफड़ा हो जाएगा।'

निर्देशक मकबूल खान ने इंस्टाग्राम पर टीजर शेयर कर लिखा-'पब्लिक आ गई है एक मैड राइड, सीट बेल्ट लगा ले, वरना खाली-पीली हेंडल करना भारी पड़ेगा।'

Guys, khalipeeli teaser is out. Actor - @IshaanKhattar , Actress - The struggling one, none other than @ananyapandayy.

Ready to make it the most dislike trailer after sadak2? #CBIForSSR #BoycottBollywoodFilms pic.twitter.com/ZoRCnS3H5N — rashmi deshpande (@rashmideshpand6) August 24, 2020

टीजर में ईशान खटर को पांडे के साथ टैक्सी में नकदी और कुछ गहने के साथ भागते हुए देखा जाता है। जहां टीजर में ईशान को एक आरोपी के रूप में पेश किया गया है, वहीं अनन्या को एक डांसर के रूप में पेश किया गया है। हालांकि टीजर में पीछा करने का कारण सामने नहीं आया है। अनन्या ने ईशान से टैक्सी में उनकी कार्य योजना के बारे में पूछती है। फिल्म 'खाली पीली' पिछले साल सितंबर में फ्लोर पर आई थी और इसी साल 12 जून को रिलीज होने वाली थी। कोरोना के कारण थिएटर बंद है और इस वह वजह से फिल्म रिलीज नहीं हुई। फिल्म की नई रिलीज डेट की अभी तक घोषिणा नहीं किया गया है।

'खाली पीली' अनन्या पांडे और इशान खट्टर की तीसरी फिल्म है। ईशान इससे पहले फिल्म 'धड़क' और ईरान के डायरेक्टर माजिद मजीदी के साथ फिल्म 'बियॉन्ड द क्लाउड्स' में काम कर चुके हैं, वही अनन्या पांडे भी फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ दि ईयर 2' और 'पति, पत्नी और वो' में काम कर चुकी है।

यह खबर भी पढ़े: कोरोना पर विजय के बाद बिग बी ने शुरू की केबीसी12 की शूटिंग, शेयर की तस्वीर

यह खबर भी पढ़े: प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए एक बार फिर आगे आए सोनू सूद, 20 हजार श्रमिकों को देंगे आवास