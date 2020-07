क्या रोहित शेट्टी की फिल्म ‘सूर्यवंशी’ से अलग हो गए हैं करण जौहर, जानें सच्चाई

नई दिल्ली। बॉलीवुड फिल्म 'सूर्यवंशी' रोहित शेट्टी की पुलिस यूनिवर्स की चौथी किस्त है। रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की 'सूर्यवंशी' में एक्शन और मनोरंजन का भरपूर मसाला है। इस फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में है। फिल्म में अक्षय के किरदार का नाम वीर सूर्यवंशी है। वहीं इस फिल्म में उनके अपोजिट कटरीना कैफ मुख्य भूमिका में है। ‘सूर्यवंशी’ दीवाली के समय रिलीज होनी तय हुई है।

अब खबर आ रही है कि करण जौहर ने इस फिल्म से खुद का किनारा कर लिया है। जी हैं, करण जौहर इस फिल्म का हिस्सा नहीं रहे हैं, ऐसी खबरें मार्केट में तेज हैं। अफवाह है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर जो करण जौहर को ट्रोल किया जा रहा है, उसके बाद से उन्हें फिल्म के प्रोड्यूसर की जगह से हटा दिया गया है।

IMPORTANT... News doing the rounds of #KaranJohar not being part of #Sooryavanshi is untrue, clarifies #RelianceEntertainment. pic.twitter.com/0IT9qnNdyS