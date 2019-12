गुड न्यूज के ट्रेलर में अक्षय ने उड़ाया भगवान राम का मजाक, यूजर्स ने सुनाई जमकर खरी खोटी

नई दिल्ली । अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज के दो ट्रेलर रिलीज हो चुके है। ये दोनों ट्रेलर ही काफी मजेदार है। लेकिन फिल्म के दूसरे ट्रेलर में अक्षय के ऊपर भगवान राम के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। इसके साथ ही अक्षय को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है।

यह खबर भी पढ़े:सांसद नुसरत जहां ने गरीब और सेक्स वर्कर्स को बांटे कंबल, Video शेयर कर हुई बुरी तरह ट्रोल

इस ट्रेलर की एक वीडियो क्लिप में अक्षय कुमार एक शख्स से बात कर रहे हैं। ये शख्स अपने बेटे का नाम बता रहा है जो भगवान के नाम पर रखा गया है। नाम सुनकर अक्षय कुमार एक जोक मार देते हैं। बस इसी जोक को भगवान का अपमान माना जा रहा है और अक्षय कुमार को जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

Dear @akshaykumar you are Canadian citizen and we don’t have problem with it.



But how dare you to Abuse Indian religion’s and Hindu gods of India?

We indians will not tolerate it at all.



AKSHAY ABUSES LORD RAMA pic.twitter.com/JHFgEqWmgH