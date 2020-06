Lockdown में अनुपम खेर ने 'युवा मित्रों' को दी सलाह, VIDEO शेयर कर बोले-अपनी बेचैनी को सकारात्मकता में बदलें

नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने अपने युवा दोस्तों को लॉकडाउन के दौरान समय का सही दिशा में और सकारात्मकता के साथ उपयोग करने की सलाह दी। ट्विटर पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश के माध्यम से अभिनेता ने लॉकडाउन विस्तार के बाद संबोधित किया और युवा पीढ़ी को रचनात्मक रूप से उपलब्ध समय का उपयोग करने के लिए समझाया। अनुपम खेर ने ट्विटर पर अपनी एक वीडियो शेयर कर लिखा-'मेरे प्यारे युवा मित्रों! इस समय का उपयोग उस व्यक्ति के 'बनने' के लिए करें जिसे आप अपने जीवन के शेष समय के लिए बनना चाहते हैं। अपनी बेचैनी को सकारात्मकता में बदलें। यह लॉकडाउन अवधि ईश्वर और प्रकृति की ओर से खुद को आत्मनिरीक्षण की शक्ति से सशक्त करने का एक उपहार है। प्यार।'

वीडियो में अभिनेता ने अपने स्वयं के अनुभव को याद करते हुए कहा कि युवाओं की उम्र 'बेचैनी' का समय है, लेकिन उन्होंने बेचैनियों को 'सकारात्मकता' के साथ बदलने की सलाह दी है। खेर ने उल्लेख किया कि लॉकडाउन अवधि यह सोचने का सही समय है कि किसी को जीवन में क्या करना है। उन्होंने समय का उपयोग करके अपने विचारों को आत्मसात करने और भविष्य के अनुसार काम करने पर जोर दिया।

My dear young friends!

Use this time to ‘become’ the person you want to become for the rest of your life. Replace your restlessness with positivity. This #Lockdown period is a gift from God & nature to empower yourself with the power of introspection. Consolidate!! Love. 🙏😍 pic.twitter.com/9K2vtePFY8