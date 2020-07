हिमांशी खुराना ने करवाया कोविड-19 का टेस्ट, फैंस कर रहे है उनके जल्द ठीक होने की कामना

नई दिल्ली। शो बिग बॉस 13 में नजर आई कंटेस्टेंट हिमांशी खुराना की बीते कुछ दिनों से तबीयत खराब है। जिसके बाद उन्होंने अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाया है। हिमांशी खुराना की तबीयत के बारे में उनकी मैनेजर ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है। उनकी मैनेजर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर हिमांशी खुराना के फैंस को जानकारी देते हुए लिखा, हिमांशी खुराना बीते दो दिन से स्वस्थ महसूस नहीं कर रही हैं। उनका कोविड-19 का अभी टेस्ट हुआ है। जिसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।'

मैनेजर ने ट्वीट में हिमांशी खुराना की रिपोर्ट को लेकर आगे लिखा, 'रिपोर्ट के बारे में पता चलते ही हम आप सभी के साथ साझा करेंगे। इस समय हमारे परिवार और दोस्तों को मैसेज करना बंद करें और सुरक्षित रहें।' अपनी मैनेजर के ट्वीट पर हिमांशी खुराना ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, 'हम रिपोर्ट साझा करेंगे।'

@realhimanshi is not feeling well from last 2 days. Tests for covid-19 are done.. Waiting for the reports.. Will share wid u all.. Stop messaging our family and friends by the tym.. Stay safe all... Thankyou