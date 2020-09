VIDEO: कियारा आडवाणी की फिल्म 'इंदु की जवानी' का पहला गाना 'हसीना पागल दीवानी' रिलीज

मुंबई। अभिनेत्री कियारा आडवाणी की फिल्म 'इंदु की जवानी' का पहला गाना 'हसीना पागल दीवानी' बुधवार को रिलीज हुआ। गाना 'हसीना पागल दीवानी' साल 1998 में रिलीज हुए पॉपुलर गाना 'सावन में लग गई आग' का रिबूट है। इस गाने को मीका सिंह ने अपनी आवाज दी है। इस गाने में एक नया और मजेदार ट्विस्ट जोड़ा गया है। 'हसीना पागल दीवानी' में कियारा आडवाणी का अंदाज देखने लायक है। फिल्म 'इंदु की जवानी' में कियारा आडवाणी के अपोजिट आदित्य सील मुख्य भूमिका में होंगे। इस गाने में कियारा और आदित्य की केमिस्ट्री देखने को मिलती है। गाने में कियारा आडवाणी ब्लू कलर का लहंगा पहने नजर आ रही हैं। फिल्म 'इंदु की जवानी' के निर्देशक बंगाली लेखक-फिल्मकार अबीर सेनगुप्ता हैं।

फिल्म एंड ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर गाना का लिंक शेयर कर लिखा-'फिल्म 'इंदु की जवानी' का पहला गाना 'हसीना पागल दीवानी' लॉन्च हो गया। अबीर सेनगुप्ता द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कियारा आडवाणी और आदित्य सील हैं।'

