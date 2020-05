टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर हनुमान चालिसा को मिले 1 बिलियन व्यूज, भावुक हुए भूषण कुमार और तुलसी

नई दिल्ली। टी-सीरीज की हनुमान चालीसा यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाली भजन वीडियो बन गई है। टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर हनुमान चालिसा के वीडियो को एक बिलियन व्यूज मिला है। इसकी जानकारी टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने सोशल मीडिया पर दी है। कुछ महीनों पहले ही टी-सीरीज का यू-ट्यूब चैनल दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाला चैनल बन गया था। टी-सीरीज अपने शुरुआती दिनों में भजन और आरती के लिए जाना जाता था। टी-सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार 80 और 90 के दशक में उन दिनों कंपनी द्वारा जारी किए गए कई भक्ति गीतों के वीडियो में प्रमुखता से शामिल हुए थे। लॉकडाउन में लोगों का झुकाव अध्यात्म की ओर हुआ है। ऐसे में दूरदर्शन के भक्ती सीरियल के वापसी ने व्यूअरशिप ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वहीं अब टी-सीरीज का हनुमान चालीसा यूट्यूब पर रिकॉर्ड बनाया है और हनुमान चालीसा वीडियो को एक बिलियन व्यूज मिले हैं।

टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर लिखा-'हमारे टी-सीरीज परिवार के लिए ये खुशी का पल है। क्योंकि आज हमारी हनुमान चालीसा वीडियो यूट्यूब पर 1 बिलियन व्यूज से ज्यादा व्यूज प्राप्त करने वाली पहली भक्तिमय वीडियो बन चुकी है। पापा आपकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रहें और हमें इस तरह के और मुकाम हासिल करने में मदद करें।' साथ ही भूषण कुमार ने हैशटैग श्रीगुलशनकुमारजी लगाया और सिंगर हरिहरन को टैग किया।

It's a moment of joy for our @TSeries family today as our Hanuman Chalisa video becomes the 1st devotional video to cross 1 Billion+ views on YouTube. Dad, may your blessings always be with us & help us in achieving many more such milestones#ShriGulshanKumarJi @SingerHariharan pic.twitter.com/iMMGUjlbG6