हनुमान चालीसा पर सोनम और चेतन में जबरदस्त भिड़त, एक्ट्रेस बोलीं- मैं हिंदू भी हूं और लिबरल भी

नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा सामने आ चुका है। इस बार भी अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार जीत दर्ज की है। वहीं इस जीत के बाद से भगवान हनुमान ने सोशल मीडिया पर दस्तक जरूर दे दी है। इसी बीच राइटर चेतन भगत ने हनुमान जी को लेकर सियासत में डुबकी लगा ली है।

AAP learnt to be liberal, but not so much to fall into the trap of giving constant liberal agniparikshas.



Their leader read Hanuman Chalisa. Liberal purists would have said this is wrong.



But he won. If he listened to liberal purists he never would. — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) February 11, 2020

चेतन भगत ने ट्वीट कर कहा है कि, 'आम आदमी पार्टी हर बार 'लिबरल परीक्षा' नहीं देती है। आम आदमी पार्टी शुरुआत में लिबरल जरूर थी लेकिन वो भी हर बार ये अग्निपरीक्षा नहीं दे सकती। उनके नेता तो अब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अब कोई भी लिबरल इंसान तो इसे सही नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी वो जीत गए। इसका मतलब साफ है कि अगर वो इन लिबरल लोगों की बात मान लेते तो ये चुनाव नहीं जीत पाते'।

Chetan my husband chants the hanuman chalisa everyday. Your choice of faith isn’t necessarily your political leaning. I don’t understand the logic and meaning of your tweet. I’m a practicing Hindu and I’m definitely a liberal. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) February 11, 2020

इस ट्वीट के बाद एक्ट्रेस सोनम कपूर ने अपने अपने पति आनंद अहूजा का जिक्र करते हुए चेतन को करारा जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है, 'चेतन मेरे पति हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। आपका विश्वास ये तय नहीं कर सकता कि आपका राजनीतिक झुकाव किस तरफ होगा। मुझे ना तो ये लॉजिक समझ आया है और ना ही आपका ट्वीट। मैं हिंदू धर्म में भी मानती हूं और अपने आप को लिबरल भी कहती हूं'।

That great Sonam. You are definitely a liberal too. However, there are some purists who feel ANY religious display in politics in wrong. It is those who won't approve. They may have a point even. However, it is an unwinnable stance. — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) February 11, 2020

सोनम कपूर के ट्वीट के बाद चेतन भगत ने फिर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 'ये बहुत अच्छी बात है सोनम। आप बिल्कुल लिबरल हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लिबरल हैं जिन्हें लगता है कि राजनीति में किसी धर्म की तरफ झुकाव होना गलत बात है। वही लोग इस चीज का भी विरोध करते हैं'।

