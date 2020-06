ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा 'गुलाबो सिताबो', आयुष्मान बोले- असल में मेरी क्या मजाल की अमिताभ बच्चन के सामने कुछ बोल पाऊं...

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की फिल्म 'गुलाबो सिताबो' का वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर हो गया है। शूजित सरकार द्वारा निर्देशित 'गुलाबो सिताबो' को डिजिटल पर लोगों को बहुत पसंद आ रही है। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है और अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की जोड़ी छाई हुई है।

'गुलाबो सिताबो' ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है। फिल्म के रिलीज होते ही फैंस ने सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। कुछ लोग अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की जोड़ी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ फिल्म की कहानी की तारीफ कर रहे हैं। वहीं अब अभिनेता आयुष्मान खुराना ने निर्देशक शूजित सरकार और महानायक अमिताभ बच्चन के लिए एक खास पोस्ट लिखा है। आयुष्मान खुराना ने अमिताभ बच्चन जैसे महानायक के साथ एक फ्रेम में दिखाने के लिए निर्देशक शूजित सरकार का धन्यवाद किया है और उन्हें अपना गुरु बताया है।

This is straight from the bottom of my heart!

Catch #GiboSiboOnPrime today! pic.twitter.com/3Nnv6vHRwK