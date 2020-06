दुबई के सिनेमाघरों में 11 जून को रिलीज होगी 'गुड न्यूज', अक्षय ने कहा- बत्रा आपसे फिर मिलने का कर रहे हैं इंतजार

नई दिल्ली। अक्षय कुमार, करीना कपूर, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी की कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'गुड न्यूज' अब दुबई में 11 जून को फिर से रिलीज होगी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की। इस फिल्म को राज मेहता ने निर्देशित किया है।

भारत और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में दिल जीतने के बाद 'गुड न्यूज' दुबई में 11 जून को रिलीज होगी। 52 वर्षीय अभिनेता अक्षय कुमार ने ट्विटर पर 'गुड न्यूज' का एक पोस्टर शेयर कर लिखा-'बत्रा आपसे फिर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। 'गुड न्यूज' 11 जून को दुबई में फिर से रिलीज होने के लिए तैयार है। वहां मिलते हैं, सुरक्षित रहें, मनोरंजित रहें।'

The Batras are waiting to meet you again! #GoodNewwz is all set to re-release in #Dubai on 11th June, see you there!#StaySafe #StayEntertained#KareenaKapoorKhan @diljitdosanjh @Advani_Kiara @karanjohar @apoorvamehta18 @ShashankKhaitan @raj_a_mehta @NotSoSnob @ZeeStudios_ pic.twitter.com/xcKJtCPoJj