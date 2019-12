बॉक्स ऑफिस पर ‘गुड न्यूज’ हुई रिलीज, सोशल मीडिया पर आए ये रिएक्शन

नई दिल्ली । कॉमेडी ड्रामा फिल्म गुड न्यूज आज (27 दिसंबर) को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म की कहानी इनवर्टो फर्टिलाइज़ेशन यानि आईवीएफ से होने वाली प्रेग्नेंसी पर आधारित है।

सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर कई लोगों के रिएक्शन सामने आ गए है। बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार ने एक डॉटिंग हस्बैंड का किरदार निभाया है। वहीं करीना कपूर की एक्टिंग काबिले तारीफ है। कियारा आडवाणी और दिलजीत दोसांझ की एक्टिंग बेहद ही शानदार है।

Wild and crazy, #GoodNewwz has non-stop laughs. All actors make a hilarious emotional comedy ensemble with sharp writing & brilliant acting. This upscale mass urban comic revolution brought by @NotSoSnob @KapoorJo — prashant pandey (@prashantpandey1) December 26, 2019

Funny. Emotional. Engaging. Pacy. Just watched #GoodNewwz and it’s going to be a MONSTROUS hit. @raj_a_mehta @NotSoSnob @KapoorJo Your Friday is here. Gonna be a very, very happy new year. @DharmaMovies — misschamko (@ishita_moitra) December 26, 2019

लोग फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। फिल्म में सभी स्टार्स की एक्टिंग भी शानदार बताई जा रही है। एक यूजर ने लिखा- वाइल्ड एंड क्रेजी। गुड न्यूज देखकर हंसी नहीं रुकी। सभी एक्टर्स ने शानदार एक्टिंग की है। ब्लॉकबस्टर है फिल्म। दूसरे यूजर ने लिखा- फनी, इमोशनल, एंगेजिंग। गुड न्यूज काफी बड़ी हिट होने वाली है। क्या शानदार फिल्म है। इस फिल्म को मैं दोबारा देखूंगा। क्या कॉमेडी है।

फिल्म में अक्षय कुमार, करीना कपूर खान, कियारा आडवाणी और दिलजीत दोसांझ लीड रोल में हैं। फिल्म का डायरेक्शन राज मेहता ने किया है। इसे हीरू जौहर, अरुणा भाटिया, करन जौहर, अपूर्वा मेहता और शशांक खेतान प्रोड्यूस कर रहे है।