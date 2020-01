नई दिल्ली । सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों के अलावा अपनी फिल्म से जुड़े लोगों का भी काफी ध्यान रखते है। जी हां, हम बता कर रहे हैं उनके मेकअप आर्टिस्ट।

यह खबर भी पढ़े:VIDEO: सलमान के साथ सेल्फी लेने के लिए एक फैन ने किया कुछ ऐसा, भाईजान ने छीना फोन

हाल ही में अमिताभ बच्चन ने अपने मेकअप मैन दीपक सावंत को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट किया। इस पोस्ट में अमिताभ के साथ दीपक और उनके परिवार को देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि उनके चमक के पीछे इस खास शख्स के जादुई हाथों का कमाल है। अमिताभ बच्चन का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

T 3422 - DEEPAK my Make Up Man for 47 years .. through earnings made Marathi, Bhojpuri films .. started one small room parlour for wife .. today 40 years of the Parlour, over 40 employees , in a 3 storied building .. BUT NEVER MISSED A SINGLE DAY REPORTING for my make up work pic.twitter.com/wPQZKiqH0R