संजय दत्त के जल्द ठीक होने के लिए अखंड ज्योत जलाएंगी काम्या पंजाबी, बोलीं- प्लीज, प्लीज मजबूत बने रहिएगा और...

नई दिल्ली। संजय दत्त इन दिनों लंग कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे है। फैन्स और सेलेब्स उनके ठीक होने के लिए दुआ कर रहे हैं। इस बीच टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने कहा कि वह संजय के ठीक होने के लिए अखंड ज्योत जलाएंगी।

काम्या पंजाबी ने ट्वीट किया, 'मैं अपने बप्पा से प्रार्थना करूंगी। इस साल गणेश स्थापना हमारे बाबा के लिए प्रार्थनाओं से भरपूर होगी। मैं आपके लिए अखंड ज्योत जलाऊंगी। प्लीज, प्लीज मजबूत बने रहिएगा और जल्दी ठीक होकर आओ। मैं 10 साल की थी तब से आपको पसंद करती हूं। आपको याद है मैं आपसे महबूब स्टूडियो में मिली थी और आपको जिप्पो गिफ्ट किया था। मैं वही क्रेजी लड़की हूं।'

I will pray 2my Bappa 💔 dis yr Ganesh sthapna will be filled wit prayers 4 r Baba..i will hav akhand jyot 4u...pls pls stay strong n get well real soon....u r my fav since i was 10,u remember i had met u at mehboob studio n gifted u a zippo..i m dat same crazy girl @duttsanjay