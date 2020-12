Filmfare OTT Awards 2020: पाताल लोक और पंचायत ने जीते कई अवॉर्ड्स, देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली। साल 2020 में सिनेमाघर बंद रहे लेकिन दर्शकों के लिए OTT प्लेटफॉर्म्स का रास्ता खुल गया। इस साल कई वेब शोज और फ़िल्में रिलीज हुई है। जिसे दर्शकों ने भी काफी पसंद किया है। फिल्मफेयर ने अपने पहले OTT अवॉर्ड्स का आयोजन शनिवार शाम को किया। चलिए जानते हैं इन अवॉर्ड्स के बारें में...

वेब सीरीज पाताल लोक इस अवॉर्ड शो में सबसे बड़ी हिट रही। अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन हाउस में बनी पाताल लोक को कई बढ़िया केटेगरी में नॉमिनेशन मिला था और उनसे जीत भी हासिल की। पाताल लोक को बेस्ट सीरीज, शो के डायरेक्टर अविनाश अरुण और प्रोसित रॉय को बेस्ट डायरेक्टर और राइटर सुदीप शर्मा को बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी, सीरीज का अवॉर्ड दिया गया। इसके अलावा पाताल लोक के एक्टर जयदीप अहलावत को उनकी बढ़िया परफॉरमेंस के ल‍िए बेस्ट एक्टर इन अ ड्रामा सीरीज का अवॉर्ड मिला। वहीं राइटर सुदीप शर्मा को बेस्ट स्क्रीनप्ले का अवॉर्ड भी दिया गया।

मनोज बाजपेयी की सीरीज फैमिली मैन ने भी कई अवॉर्ड्स जीते। इस सीरीज के लिए मनोज बाजपेयी को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा सीरीज (क्रिटिक्स), प्रियामणि को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज (क्रिटिक्स), कृष्णा डीके और राज निदिमोरू को बेस्ट डायरेक्टर (क्रिटिक्स) और द फैमिली मैन सीरीज को बेस्ट सीरीज (क्रिटिक्स) का अवॉर्ड दिया गया। इसके साथ ही इसे बेस्ट डायलॉग्स का अवॉर्ड भी मिला।

अभिषेक बच्चन और अमित साध की वेब सीरीज ब्रीद: इन्टू द शैडो के लिए अमित को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड दिया गया। वहीं दिव्या दत्ता ने Special OPS वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल (फीमेल) का अवॉर्ड जीता।

अनुष्का शर्मा के ही प्रोडक्शन में बनी फिल्म बुलबुल भी इस अवॉर्ड शो में छाई। बुलबुल के लिए एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी को Best Actor in Web Original Film (Female) का अवॉर्ड दिया गया। बुलबुल में तृप्ति के पति के रोल नज आए राहुल बोस को Best Actor in a Supporting Role in a Web Original (Male) का अवॉर्ड दिया गया।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी अपनी फिल्म रात अकेली है के लिए अवॉर्ड जीता। उन्हें Best Actor in Web Original Film (Male) का अवॉर्ड दिया गया। वहीं रात अकेली है को Best Film (Web Original) का अवॉर्ड मिला।

जितेन्द्र कुमार की सीरीज पंचायत को भी बड़ी जीत म‍िली। इस सीरीज के लिए जीतू को Best Actor in a Comedy Series (Male) का अवॉर्ड मिला वहीं रघुवीर यादव औ नीना गुप्ता को Best Actor in a Supporting Role in a Comedy Series (Male & Female) दिया गया। साथ ही पंचायत बेस्ट कॉमेडी सीरीज/स्पेशल भी बनी।

सुष्मिता सेन की सीरीज आर्या के लिए एक्ट्रेस को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज दिया गया। उनके अलावा मिथिला पालकर, सुमुखी सुरेश, सीमा पाहवा ने भी अवॉर्ड्स जीते। वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स 2 को बेस्ट सिनेमेटोग्राफर और बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक का अवॉर्ड दिया गया। वहीं Special OPS को बेस्ट एडिटिंग और ओरिजिनल साउंडट्रैक का अवॉर्ड मिला।

