'गुल मकई' के डायरेक्टर पर फतवा जारी, विवाद बना फिल्म का पोस्टर

नई दिल्ली । नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के जीवन पर बनाई गई फिल्म 'गुल मकई' के निर्देशक अमजद खान को लेकर फ़तवा जारी हुआ है। इस फ़िल्म पर धार्मिक ग्रंथ के अपमान का आरोप लगा है।

यह खबर भी पढ़े:Box Office: 19वें दिन भी जारी 'तानाजी' का कहर, देखें टोटल कलेक्शन

उनके खिलाफ नोएडा के एक मुस्लिम मौलवी ने कुरान का अपमान करने का आरोप लगाते हुए फतवा जारी किया है। उन्हें फिल्म के पोस्टर से दिक्कत है।

न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए डायरेक्टर अमजद ख़ान ने कहा, 'नोएडा के एक व्यक्ति द्वारा अब फ़तवा लाया गया है। पोस्टर पर मलाला को एक किताब पकड़े हुआ दिखाया गया है और दूसरी साइड में ब्लास्ट का दृश्य है। उन्हें लगता है कि यह एक धार्मिक ग्रंथ है। उन्हें लगता है कि हमने पवित्र किताब को लेकर सम्मान नहीं दिखाया है। मुझे, वह क़ाफ़िर बुला रहे हैं।'

Malala Yousafzai a.k.a. #GulMakai's inspiring story has touched more than 15 million hearts. Have you seen the trailer yet: https://t.co/AmHF3Hi1eQ@reem4you @divyadutta25 @atul_kulkarni @akhandirector @jayantilalgada #BhaswatiJhupa @PenMovies pic.twitter.com/AfI9kAd4mM