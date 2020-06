फरहान अख्तर ने सुशांत को समर्पित की इमोशनल कविता, सोशल मीडिया पर वायरल

नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का 34 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। सुशांत ने 14 जून को बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह 34 वर्ष के थे। सुशांत सिंह की मौत से हर कोई गमगीन है। बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक हस्तियां भी युवा अभिनेता सुशांत सिंह के इस तरह से जीवन खत्म कर लेने से स्तब्ध हैं।

वहीं अभिनेता और निर्माता फरहान अख्तर ने सुशांत सिंह राजपूत को एक कविता समर्पित की है। फरहान ने सुशांत के निधन पर दुख जताया और लिखा-बहुत जल्द। 46 वर्षीय फरहान अख्तर ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर कविता को शेयर किया। सो जाओ मेरे भाई सो जाओ, गिद्धों को इकट्ठा होने दो और मगरमच्छों को रोने दो, सर्कस की परफॉरमेंस को जागो, धनुष और छलांग दें, तीर्थ को ऊंचा उठने दो, मानव के दिलों में अंधेरा गहरा जाने दो..सो जाओ मेरे भाई सो जाओ, आपकी आत्मा को शांति मिले सुशांत।

सोशल मीडिया पर फरहान का पोस्ट वायरल हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत पंचतत्त्व में विलीन हो चुके हैं। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले के श्मशान घाट में किया गया। सुशांत को अंतिम विदाई देने के लिए कई बॉलिवुड सिलेब्रिटीज भी वहां पहुंचे थे। इस दौरान सुशांत के परिजनों के अलावा अभिनेत्री कृति सेनन, श्रद्धा कपूर, विवेक ओबेरॉय, मुकेश छाबड़ा, रिया चक्रवर्ती, रणवीर शौरी, निर्देशक अभिषेक कपूर, राजकुमार राव, निर्माता दिनेश विजान, जैकी भगनानी, रणदीप हुड्डा, सुनील शेट्टी, वरुण शर्मा और अर्जुन बिजलानी समेत कई टीवी कलाकार भी थे।

Sleep my brother sleep

let the vultures gather

and the crocodiles weep

let the circus performers

juggle, contort, bow and leap

let the shrill get higher

let the darkness

in the hearts of men get deep

Sleep my brother

Sleep.



RIP Sushant. ❤️