ICU में जिंदगी की जंग लड़ रहे फराज खान, पूजा भट्ट ने लगाई मदद की गुहार

मुंबई। अभिनेता फराज खान बैंगलुरु के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। फराज खान मशहूर अभिनेता यूसूफ खान के बेटे हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के चलते वह पिछले पांच दिनों से वेंटिलेटर पर हैं। अभिनेता को इलाज के लिए 25 लाख रुपये की जरूरत है। अभिनेता के भाई फहमान खान लोगों से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं अब तक करीब 1 लाख 8 हजार रुपये इकट्ठा किए जा चुके हैं। वहीं अभिनेत्री पूजा भट्ट ने सोशल मीडिया पर उनकी मदद करने की गुहार लगाई है, ताकि वह इलाज के लिए फंड इकट्ठा कर सकें।

अभिनेत्री और फिल्म निर्माता पूजा भट्ट ने ट्विटर पर फराज खान की तस्वीरें शेयर कर लिखा-'प्लीज जितना हो सके शेयर कीजिए और योगदान कीजिए। मैं भी कर रही हूं, बहुत आभारी रहूंगी अगर आप में से भी कोई कर सके तो।'

Please share and contribute if possible. I am. Would be grateful if any of you can as well. 🙏https://t.co/UZSbvA2sZb