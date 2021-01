'धाकड़' में हुई मशहूर फ्रेंच सिनेमैटोग्राफर तेत्सुओ नगाता की एंट्री, कंगना ने ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली। कंगना रनौत इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'धाकड़' की तैयारियों में लगी हुई है। इस दौरान कंगना ने फिल्म से जुड़ी कई तस्वीरें एवं वीडियोज भी फैंस के साथ साझा की है। वहीं अब कंगना की इस फिल्म में मेकर्स ने अवॉर्ड विनर मशहूर फ्रेंच डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी तेत्सुओ नगाता को टीम में शामिल किया है। इसकी जानकारी खुद कंगना ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दी है।

For #Dhaakad we have legendary french director of photography Tetsuo Nagata , his academy award winning work like La Vie en Rose has been an inspiration for whole world. Along with highly acclaimed international action crew @RazyGhai hoping to make world class spy triller 🙏 pic.twitter.com/zSA0wBSMck