3 साल से रिलेशनशिप में हैं एरिका फर्नांडिस, बोलीं- उसे मेरा काम देखना पसंद है, लेकिन किसी दूसरे के साथ रोमांस करना...

नई दिल्ली। टीवी की खूबसूरत एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस अक्सर अपने को-स्टार के साथ रिलेशनशिप को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं। हालांकि, अब एरिका ने अपने रिलेशनशिप रूमर्स पर खुलकर बात की है और सोशल मीडिया पर कबूल कर लिया है, वह पिछले 3 साल से किसी को डेट कर रही हैं।

दरअसल, सिद्धार्थ करन को दिए इंटरव्यू में एरिका ने बताया कि वह फिल्म इंडस्ट्री से बाहर के शख्स को 3 साल से डेट कर रही हैं। हालांकि, एरिका ने अपने बॉयफ्रेंड के नाम का खुलासा नहीं किया। अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप के तालमेल को लेकर बात करते हुए एरिका फर्नांडिस ने कहा, "ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में अप्स और डाउन नहीं होते, होते जरूर हैं। वो अंडरस्टेंडिंग होना बहुत जरूरी है कि जब कोई गुस्सा हो तो दूसरा चुप रहे और समझे। बाद में जब सबकुछ ठीक हो जाए, तो हम बात करें।"

