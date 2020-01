2014 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एक विलेन' के दूसरे पार्ट को भूषण कुमार के साथ शुरू करेगी एकता कपूर

नई दिल्ली । बॉलीवुड फिल्मकार एकता कपूर ने वर्ष 2014 में सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख को लेकर फिल्म एक विलेन बनाई थी। 'एक विलेन' के दूसरे पार्ट की घोषणा कर दी गयी है। इस बात की घोषणा ख़ुद एकता कपूर ने सोशल मीडिया के जरिये की है।

एकता ने लिखा, “सबसे पहले कहिए- जय माता दी। साल 2014 की ब्लॉकबस्टर फ़िल्म 'एक विलेन' के दूसरे पार्ट को भूषण कुमार के साथ शुरू कर रही हूं। दूसरा इंस्टॉलमेंट 08 जनवरी, 2021 को पर्दे पर आएगा।”

When the first thing u both say Is ‘JAI MATA DI‘🤘🤘🤘🤟🤣🙏🏼Looking forward to up the entertainment quotient with @itsBhushanKumar!Starting with the sequel of 2014 blockbuster - #EkVillain! The second instalment will release on Jan 8, 2021! It’s indeed a mark of a new beginning🙏🏻 pic.twitter.com/5e4uY4Htdc