एकता कपूर ने सुशांत को दी भावुक श्रद्धांजलि, लिखी ऐसी इमोशनल पोस्ट

नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत राजपूत के निधन से हर कोई सदमे में है। वहीं एकता कपूर ने सुशांत के निधन के बाद उन्हें बालाजी टेलीफिल्म्स की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने सुशांत के साथ बिताए यादगार क्षणों और धारावाहिक 'पवित्र रिश्ता' की कुछ झलकियों को दिखाया है। इसके साथ ही एकता ने एक भावुक नोट भी लिखा है।

All I can share is a #balajitelefilms tribute to you with few of our pictures! This made me think if we really are there for those we love or care for! Do we know people or do we just judge the ones who don’t follow norms! (1/3) pic.twitter.com/jzcvVWrw7O — Ekta Kapoor (@ektarkapoor) June 15, 2020

एकता ने लिखा-'मैं बालाजी टेलीफिल्म्स की तरफ से कुछ तस्वीरों के जरिये श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। इसने मुझे सोचने पर विवश कर दिया कि हम जिनके बारे में सोचते हैं, क्या उनके लिए वास्तव में उनके लिए मौजूद हैं। क्या हम वाकई लोगों को जानते हैं या जो सामान्य से अलग हैं, उन्हें बस जज करते रहते हैं। तुम ज्योतिष, अंतरिक्ष विज्ञान और मेटा फिजिक्स के अलावा अपनी अगली हिट के बारे में कभी नहीं बोले। शिव का मतलब और नासा की खोजें।

You never spoke about your next hit but always about us exploring astrology astronomy META PHYSICS... the meaning of SHIVA ..and discoveries of stars at NASA! Odd for an actor! Odd different genius bon voyage! (2/3) — Ekta Kapoor (@ektarkapoor) June 15, 2020

एक एक्टर के लिए विचित्र। एक जीनियस अलग यात्रा पर। पृथ्वी कैफे में बालाजी टीम को मिलने से लेकर देश के सबसे चमकते सितारों में से एक, तुमने सब किया। हम तुम्हारी यादों का जश्न मनाते रहेंगे। उम्मीद है, तुम अपनी मां के साथ होंगे, जिन्हें तुम इतना याद करते थे।

From you being spotted at prithvi cafe by the Balaji team for TV to you becoming India’s brightest star you did it all! We will celebrate you everyday! Hope you are with your mom now who you missed so much! (3/3) — Ekta Kapoor (@ektarkapoor) June 15, 2020

सुशांत को लेकर एकता का यह पोस्ट काफी भावुक कर देने वाला है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत साल 2008 में एकता कपूर निर्मित धारावाहिक 'जिस देश में है मेरा दिल' से की थी, जो बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले बानी थी। इसके बाद वह जीटीवी पर प्रसारित होने वाले एकता कपूर की धारावाहिक 'पवित्र रिश्ता' में लीड रोल में नजर आये।

इस धारावाहिक में मानव का किरदार निभाकर वह घर-घर में मशहूर हुए। इसके बाद उन्होंने साल 2013 में फिल्म 'काई पो छे' से बॉलीवुड में कदम रखा। सुशांत ने अपने सात साल के फिल्मी करियर में कई महत्पूर्ण फिल्में की और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। सुशांत ने दर्शकों के दिलों पर अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट और शानदार अभिनय से अपनी प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ी। सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे और अब अगर कुछ है तो वो है उनकी यादे, जो दर्शकों के दिलों में सदैव जीवित रहेगी।

यह खबर भी पढ़े: विदाई होकर आई नवविवाहिता चम्बल नदी में कूदी, 32 घंटे बाद भी ​नहीं लगा कोई सुराग

यह खबर भी पढ़े: अलविदा: सबको रुला गए सुशांत सिंह राजपूत, नम आंखों से दी सबने विदाई