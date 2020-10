कैंसर के इलाज के दौरान संजय दत्त की फोटो आई सामने, पहले से काफी ज्यादा हो गए कमजोर

नई दिल्ली। बॉलीवुड के अभिनेता संजय दत्त काफी दिनों से अपना लंग कैंसर का इलाज करवा रहे है। हाल ही में सोशल मीडिया पर संजय दत्त की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें संजय काफी कमजोर दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो को देखने के बाद फैंस उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'बाबा काफी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं।'

He looks so different gosh.... lost so much weight?? Uff... so sad. #SanjayDutt pic.twitter.com/7Fimr7KWAP