Drug case: भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को NCB ने हिसारत में लिया, छापेमारी में ड्रग्स बरामद

नई दिल्ली। एनसीबी की टीम ने भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को हिरासत में ले लिया है। एनसीबी ने आज सुबह कमीडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया के घर पर छापा मारा था। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच से जुड़े ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज शनिवार सुबह भारती सिंह के घर पर छापा मारा। छापेमारी में ड्रग्स बरामद होने की जानकारी सामने आई है।

बताया जाता है कि उनके घर पर घंटों तक छापामारी चली, जिसके बाद एनसीबी भारती सिंह और उनके पति हर्ष को अपने साथ ले गई। भारती के साथ ही उनके पति हर्ष को समन जारी हुआ था।

Maharashtra: Narcotics Control Bureau (NCB) conducts raid at the residence of comedian Bharti Singh in Mumbai.



"She and her husband both have been detained for questioning by NCB about possession of narcotics substances," says Sameer Wankhede, Zonal Director, NCB Office, Mumbai pic.twitter.com/omht7fNXOj