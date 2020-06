दिव्यांग फैन ने पैरों से बनाई अमिताभ बच्चन की पेंटिंग, बिग बी ने शेयर की तस्वीर

मुंबई। दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने एक फैन की खास तारीफ की है। बिग बी के फैन ने उनकी फिल्म 'गुलाबो सिताबो' के किरदार मिर्जा की पेटिंग बनाई है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर शनिवार को अपने फैन की बनाई पेंटिंग को शेयर किया है। अमिताभ बच्चन का ये फैन दिव्यांग है और अपने पैरों से अमिताभ के किरदार का पेटिंग बनाया है। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर फैन और उसके पेंटिंग की तस्वीर शेयर कर लिखा-'ये आयुष हैं, दिव्यांग। वो अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए पैरों से पेंटिंग बनाते हैं। मेरे घर पर उनसे मिलना मेरे लिए सौभग्य की बात थी। भगवान उन्हें और उनके टैलेंट को तरक्की दे। उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है।'

T 3569 - This is Aayush .. divyaang , physically challenged .. cannot use his hands, so paints with his feet ..

it was a privilege when I met him at home .. bless him and his superior talent ..

gifts me with this .. 🙏🙏🙏🙏🙏❤️❤️🌹🌹 pic.twitter.com/r3ZNbvMHuT