डायरेक्टर शेखर कपूर का बड़ा खुलासा, बोले- सिनेमाघर नहीं खुले तो स्टार सिस्टम भी खत्म हो जाएगा

नई दिल्ली। लॉकडाउन के बाद से पिछले कई महीनों से सिनेमाघर बंद हैं। अब कुछ फिल्में ऑनलाइन रिलीज की जा रही हैं लेकिन फिर भी कुछ बड़ी फिल्में रिलीज नहीं हुई हैं क्योंकि सिनेमाघरों के दोबारा खुलने का इंतजार किया जा रहा है। अब मशहूर डायरेक्टर शेखर कपूर ने कहा है कि अगर यही हाल रहा तो बॉलिवुड में 'स्टार सिस्टम' खत्म हो जाएगा।

शेखर कपूर ने ट्वीट कर कहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो बॉलिवुड में स्टार सिस्टम और बॉलिवुड का 100 करोड़ का क्लब खत्म हो जाएगा। शेखर ने अपने ट्वीट में लिखा, 'थिअटर्स कम से कम अगले साल तक नहीं खुलने जा रहे हैं। इसलिए पहले हफ्ते के 100 करोड़ से ज्यादा के बिजनस का सारा प्रचार खत्म हो जाएगा। इसी तरह स्टार सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। अब स्टार्स को या तो अभी के ओटीटी प्लैटफॉर्म्स का रुख करना होगा या फिर उन्हें अपनी फिल्में खुद के ऐप्स पर स्ट्रीम करनी होंगी। यह तकनीक काफी सफल है।'

Theatres are not going to open for atleast a year. So all hype around first weeks bussiness of 100+ crores is dead. So the theatrical Star System is dead.

Stars will have to go to existing OTT platform or stream films themselves through their own apps. Technology is quite simple