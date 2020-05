लॉकडाउन में डायरेक्टर मोहित सूरी ने शेयर की 'मलंग 2' के पहले ड्राफ्ट की झलक

नई दिल्ली। बॉलीवुड फिल्ममेकर मोहित सूरी ने रोमांटिक-एक्शन फिल्म 'मलंग' की अगली कड़ी की पुष्टि की है और सोशल मीडिया पर पहले ड्राफ्ट की एक झलक साझा की है। तस्वीर में काले, बोल्ड अक्षरों में 'मलंग अनलिस द मैडनेस 2' लिखा है।

39 वर्षीय निर्देशक मोहित सूरी ने ट्विटर पर स्क्रिप्ट की एक तस्वीर शेयर कर लिखा-'एक महान फिल्म बनाने के लिए आपको 3 चीजों की आवश्यकता है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट-अल्फ्रेड हिचकॉक मलंग, फर्स्ट डाफ्ट, मलंग2।'

To make a great film you need 3 things : The script , the script and the script - Alfred Hitchcock #Malang #firstdraft #malang2 pic.twitter.com/93rpWy34P2