ट्विटर पर #DiljitVsKangana कर रहा है ट्रेंड, सोशल मीडिया पर आई Memes की बाढ़

नई दिल्ली। बॉलीवुड में अपने बेबाक बयानों के कारण जानी जाने वाली कंगना रनौत हर दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती है। फिलहाल कंगना इन दिनों चल रहे किसान आंदोलन को लेकर किए गए अपने ट्वीट को लेकर चर्चा में है। हाल ही में कंगना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक फेक न्यूज शेयर करते हुए महिला किसान को शाहीन बाग की बिलकिस दादी बता दिया था और कहा था कि ये दादी हर जगह 100-100 रुपये की दिहाड़ी पर प्रदर्शन करने पहुंच जाती है। हालांकि बाद में कंगना ने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन उनके ऐसा करने से पहले कई लोगों ने उनके इस ट्वीट का स्क्रीन शॉट ले लिया और यह वायरल हो गया।

इसके बाद अभिनेता व सिंगर दिलजीत दोसांझ ने कंगना रनौत को आड़े हाथों लेते हुए ट्विटर पर किसान दादी महिंद्रा कौर का एक वीडियो साझा किया है। दिलजीत दोसांझ ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा-'महिन्द्र कौर जी के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है। प्रूफ के साथ सुन ले कंगना रनौत।'

कंगना और दिलजीत की ट्विटर पर भयानक लड़ाई हो रही है और यही वजह है कि दिलजीत अब ट्रेंड कर रहे हैं। बहुत से लोग दिलजीत की तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कंगना हर बार इसी तरह से दूसरों से बदतमीजी करती हैं। लेकिन इस बार वो गलत आदमी से भिड़ गई। पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत ने भी कंगना को नसीहत दी- ‘बंदे को इतना अंधा नहीं होना चाहिए…।’ फिर क्या… कंगना ने भी दिलजीत को खूब खरी खोटी सुनाई।

सोशल मीडिया की दुनिया में एक से बढ़कर एक मीम्स की बाढ़ आ गई है। फैन्स मजेदार मीम्स शेयर कर दिलजीत दोसांझ और कंगना के बीच जुबानी जंग पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं।

