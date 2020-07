दिल बेचारा मूवी रिव्यू: जिंदगी के लिए मोहब्बत जगाती है फिल्म, सुशांत और संजना की परफॉर्मेंस ने जीता फैंस का दिल

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' शुक्रवार (24 जुलाई) शाम 7:30 बजे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई। इस फिल्म फैंस काफी इंतजार कर रहे थे। फिल्म को देखकर कई फैन्स खुश हुए तो कई दुखी हो गए है। ट्विटर पर शाम से ही नंबर 1 पोजिशन पर #DilBecharaDay हैशटेग ट्रेंड कर रहा है। फिल्म का थीम है मौत और प्यार और अजीब बात है कि सुशांत की रियल लाइफ मौत ने भी सबके लिए सवाल पैदा कर दिए लेकिन इस फिल्म में उन्होंने मौत के लड़ने के कई फलसफे बताए हैं।

यह फिल्म मशहूर नॉवेलिस्ट जॉन ग्रीन की किताब 'दा फाल्ट इन आवर स्टार्स' पर आधारित है। जिस पर दो साल पहले एक अंग्रेजी फिल्म भी बन चुकी है। अमेरिका का लोकेशन यहां जमशेदपुर बन गया है और फिल्म को शुद्ध देसी और आज के जमाने का बनाया गया है। जमशेदपुर की गलियों से कहानी पेरिस भी जाती है।

कहानी- फिल्म में सुशांत ने एक मैनी का किरदार निभाया है जो एक दिव्यांग होते हुए भी जिंदगी खुल के जीता है और उसकी मुलाकात होती है थाइरॉयड कैंसर से जूझ रही बंगाली लड़की कीजी बासु से। कीजी हमेशा एक ऑक्सीजन सिलिंडर लेकर साथ चलती है, और जिंदगी में हमेशा दुखी रहती है। जब दुखी कीजी खुशनुमा मैनी से मिलती है को बदल जाती है उसकी जिंदगी।

मौत से लड़ते-लड़ते कीजी और मैनी दोनों करीब आ जाते हैं। कीजी के हर सपने को पूरा करके मैनी पूरी कोशिश करता है पर आखिर में खुद जिंदगी से खुशी-खुशी लड़ते हुए चला जाता है। लेकिन मरते-मरते कीजी को जीवन में प्यार देकर खुश रहने का मंत्र दे जाता है।

फिल्म में सुशांत और संजना की केमिस्ट्री देखने लायक है। संजना ने कीजी बासु के किरदार को खूबसूरती से निभाया है। फिल्म में ढेर सारे क्यूट मोमेंट्स हैं जो दर्शकों को अच्छे लगेंगे। सुशांत ने छिछोरे और धोनी के बाद एक और मंजी हुई परफॉर्मेंस दी है। फिल्म उड़ान के बाद जमशेदपुर के लोकेशंस फिल्म में काफी अच्छे लगे है।

सुशांत और संजना के अलावा फिल्म में बांग्ला फिल्मों के कलाकार जैसे स्वास्तिक मुखर्जी, शाश्वता, साहिल वेद ने भी अपने किरदारों को खूबसूरती से निभाया है. सैफ अली खान का रोल फिल्म में खास है। फिल्मों के कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में मशहूर मुकेश छाबड़ा ने फिल्म में पूरी कोशिश की है किरदारों के इमोशंस को पेश करने की। कुल मिलाकर सुशांत की आखिरी फिल्म के रूप में यादगार रहेगी 'दिल बेचारा'।

फिल्म के रिलीज होने से पहले और बाद में सुशांत को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत इमोशनल माहौल बना रहा। दुनियाभर में उनके फैंस के साथ बॉलीवुड सेलेब भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्हें भी सुशांत खूब याद आए। कुछ ऐसी आ रही प्रतिक्रियाएं

