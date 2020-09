ड्रग्स मामले में नाम आने पर दीया मिर्जा की सफाई, कहा- 'मैंने कभी नहीं लिया ड्रग्स'

मुंबई। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद बॉलीवुड में हर दिन किसी न किसी सेलिब्रेटी का नाम सामने आ रहा हैं। दीपिका पादुकोण, विक्की कौशल, करण जौहर के बाद अब इस मामले में अभिनेत्री दीया मिर्जा का भी नाम सामने आया है। ड्रग्स मामले में दीया मिर्जा का नाम सामने आने के बाद अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है। अपने इस पोस्ट में दीया ने ड्रग मामले में अपना नाम आने पर प्रतिक्रिया देते हुए इन आरोपों को गलत ठहराया है।

1) I would like to strongly refute and categorically deny this news as being false, baseless and with mala fide intentions. - Continued