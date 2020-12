धर्मेंद्र ने अपने फैंस को दी बड़ी खुशखबरी ! आगामी फिल्म 'अपने 2' का किया ऐलान

मुंबई। सोमवार को दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने अपनी आगामी फिल्म का ऐलान करके फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दी है। यह फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म 'अपने' का दूसरा भाग है। खास बात यह है कि फिल्म के दूसरे भाग में फैंस देओल फैमिली की तीन जेनरेशन को एक साथ देख सकेंगे।

फिल्म के दूसरे भाग की घोषणा करते हुए धर्मेंद्र ने ट्वीट किया-'मेरे अपनो! जब तक मालिक का मेहर-ओ-करम बना रहेगा तब तक हम साथ-साथ चलते रहेंगे ...देओल की तीन जेनरेशन एक साथ लौट रही है 'अपने 2' के साथ दिवाली 2021 पर सिनेमाघरों में।'

Mere apnon! jab tak malik ka mehr-o-karam 🙏 bana rahega tab tak hum sath sath chalte rahenge.... All three generations of Deol’s are coming back with.#Apne2, in cinemas on Diwali 2021🙏

⁦@iamsunnydeol⁩ ⁦@thedeol⁩ #KaranDeol ⁦@Anilsharma_dir⁩ ⁦ pic.twitter.com/VeELQ2O8X7