JNU के वामपंथी प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंची दीपिका, अध्यक्ष कन्हैया बोलें- हम नहीं देख पाए, मैं उनसे...

नई दिल्ली । बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पदुकोण हाल ही में जेएनयू कैंपस पहुंचीं और विरोध मार्च में शामिल हुईं। इस दौरान ‘आजादी-आजादी’ और ‘जय भीम’ के नारे भी गूंजे। वहीं, जेएनयू के वामपंथी प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंची एक्ट्रेस दीपिका पर पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने तंज कसा है।

यह खबर भी पढ़े:Oops मोमेंट का शिकार होने से ऐसे बची प्रियंका, वजह बनी ये पारदर्शी ड्रेस

कन्हैया कुमार ने कहा कि अच्छा आई थीं? हम नहीं देख पाए, मैं उनसे बात नहीं कर पाया, मैं उनसे नहीं मिला। अपनी टीम के साथ पहुंची दीपिका ने करीब एक घंटे तक प्रदर्शन में भाग लिया। उन्होंने इस दौरान छात्रसंघ अध्यक्ष आईषी समेत अन्य छात्रों से बात की। इससे पहले दीपिका ने कहा कि वे प्रदर्शन को गलत नहीं मानतीं। प्रदर्शन सबका अधिकार है और इससे अच्छी चीजें भी सामने आती हैं। दीपिका ने आईषी की सेहत की भी जानकारी ली और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

Former JNU Students Union leader Kanhaiya Kumar on Deepika Padukone joined students at Jawaharlal Nehru University, during their protest against #JNUViolence: Acha aayin thi? Hum nahi dekh paaye, I could not talk to her. I didn't meet her. pic.twitter.com/B6yqiB897n