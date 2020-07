क्रिकेटर मनोज तिवारी ने कंगना रनौत का किया समर्थन, बोले- अगर वे एक्ट्रेस को सपोर्ट नहीं कर सकते तो चुप रहें

नई दिल्ली। कंगना रनौत इन दिनों अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में है। जब कंगना ने वीकेंड पर समाचार चैनल को एक इंटरव्यू दिया था। वहीं से बॉलीवुड के कुछ सेलेब्स ने कंगना के कुछ बयानों के खिलाफ ट्विटर पर भड़काऊ ट्वीट कर रहे हैं, वहीं एक क्रिकेटर ने उनका पक्ष लिया है।

इस इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद फिल्म उद्योग में कुछ लोगों पर कुछ गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद कंगना सोशल मीडिया पर एक मुद्दे की तरह इस बात को रखा। उन्होंने नेपोटिज्म और पक्षपात को बढ़ावा देने के लिए कुछ ए-लिस्टर्स को टारगेट किया। उन्होंने यह भी कहा कि तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर "बी-ग्रेड अभिनेत्रियां" और "चापलूस" हैं।

D people who al r attacking #KanganaRanaut 4 her statements r exposing themselves of who they r from inside but remember when karma hits back, then it hits back at u wit no menu, u get served what u deserve 👍 So brace yourselves, it's coming at u all 👊 #IndiaWantSushantTruth

कंगना के समर्थन आये क्रिकेटर मनोज तिवारी ने ट्वीट कर कहा कि 'जो लोग कंगना पर हमला कर रहे हैं, वे इसके बजाय खुद को उजागर कर रहे हैं कि वे अंदर से कैसे हैं।' उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि अगर वे उसका समर्थन नहीं कर सकते तो चुप रहें।

#Kangana Vs rest will go on forever but let's hope d focus is not shifted to other subjects. Conveniently people woke up from sleep and started attacking #Kangana only after she came out openly. Y can't they keep their mouth shut if they cant support her #IndiaWantsSushantTruth