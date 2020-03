धोखेबाज गर्लफ्रेंड को लड़के ने मारा थप्पड़, नेहा धूपिया हुई आग बबूला

नई दिल्ली । रियल्टी शो रोडीज़ अपने 17 वें सीज़न के साथ शुरू हो चुका है। एमटीवी पर प्रसारित होने वाले रोडीज़ रिवॉल्यूशन में नेहा धूपिया कंटेस्टेंट्स को कई सलाह देती हैं तो कभी कंटेस्टेंट पर काफी नाराज भी हो जाती हैं। नेहा ने एक कंटेस्‍टेंट पर कुछ ऐसा कमेंट कर दिया है कि ट्विटर पर उन्‍हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

नेहा ने रिश्‍ते में धोखेबाजी पर एक ऐसा कमेंट किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके इस कमेंट पर उनका काफी मजाक उड़ाया जा रहा है। दरअसल कंटेस्टेंट ने अपनी गर्लफ्रेंड से जुड़ा एक किस्सा शो की जज नेहा धूपिया को बताया था। कंटेस्टेंट ने बताया था कि उसकी गर्लफ्रेंड का उसके अलावा पांच लोगों से अफेयर था।

इस चीटिंग के लिए इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को थप्‍पड़ मारा। इसी पर नाराज हुई नेहा ने इसे इस लड़की की चॉइस बताते हुए कंटेस्टेंट लड़के को खूब लताड़ा। लेकिन नेहा का ये स्‍टेटमेंट अब उनके लिए मुसीबत बन गया है।

@NehaDhupia ma'am I'm cheating my gf with 4 other girl's ,can u please tell her to stop fighting with me as it's 'him' choice. Faltu pagla Rahi h woh.#NehaDhupia