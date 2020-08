चैडविक बोसमैन का आखिरी ट्वीट बना दुनिया का सबसे ज्यादा लाइक किए जाने वाला ट्वीट

नई दिल्ली। ब्लैक पैंथर फेम चैडविक बॉसमैन का शनिवार को कोलन कैंसर की वजह से निधन हो गया। उनकी उम्र 43 वर्ष थी। 'ब्लैक पैंथर' चैडविक बोसमैन को ट्विटर यूजर्स ने आखिरी तोहफा दिया है। चैडविक बोसमैन के निधन के बाद उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से किया गया ट्वीट अभी तक का सबसे ज्यादा लाइक किए जाने वाला ट्वीट बन गया है। यह ट्वीट चैडविक के अकाउंट से किया गया था, जिसमें उनके निधन की जानकारी दी गई थी और उनकी फैमिली का मैसेज था। इस ट्वीट को खबर लिखे जाने तक 7.2 मिलियन यानी 72 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है जबकि इस पर 30 लाख से ज्यादा रीट्वीट और करीब एक लाख 60 हज़ार कमेंट्स भी हैं। ट्विटर ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि यह दुनिया का सबसे ज्यादा लाइक किया जाने वाला ट्वीट है।

ट्विटर के आधिकारिक अकाउंट ने इस ट्वीट को री-ट्वीट किया है और यह जानकारी दी है। ट्विटर ने लिखा है- 'अभी तक का सबसे ज्यादा लाइक किया गया ट्वीट। एक किंग के लिए ट्रिब्यूट।' CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के एक ट्वीट के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज था। साल 2017 में ट्वीट की गयी उनकी एक तस्वीर को करीब 43 लाख लोगों ने लाइक किया था।

Most liked Tweet ever.



A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP — Twitter (@Twitter) August 29, 2020

4 साल से कोलोन कैंसर से पीड़ित थेएपी की रिपोर्ट के मुताबिक, चैडविक के प्रतिनिधि ने बताया कि चैडविक की पत्नी और परिवार अंतिम समय में उनके साथ थे। वह कोलोन कैंसर (आंत का कैंसर) से पीड़ित थे। इस दौरान उनकी फिल्मों की भी काफी चर्चा हो रही है, जिसमें ब्लैक पैंथर का नाम सबसे ऊपर है।

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017

एक्टर की मौत पर उनके परिवार की ओर से एक बयान जारी किया गया, जिसमें उन्हें एक सच्चा योद्धा बताया। बयान में कहा, 'एक सच्चे योद्धा, चैडविक ने अपने संघर्ष के जरिए आप तक वो सारी फिल्में पहुंचाई, जिन्हें आपने बेहद प्यार दिया।' परिवार ने बताया कि चैडविक ने बीते 4 सालों में कई फिल्मों की शूटिंग की और ये सब उनकी कई सर्जरी और कीमोथैरेपी के बीच होती रहीं। परिवार ने कहा कि ब्लैक पैंथर फिल्म में सम्राट टि-चाला का किरदार निभाना उनके लिए सम्मान की बात थी।

The tweet announcing that the world had lost Chadwick Boseman is now the most liked tweet of all time.



"Most liked Tweet ever. A tribute fit for a King. #WakandaForever," Twitter said on its own verified account. https://t.co/WsU1hGYFTg — CNN (@CNN) August 30, 2020

चैडविक ने '42' और 'Get on Up' जैसी फिल्मों से काफी पॉप्युलैरिटी हासिल की है। इसके बाद साल 2018 में आई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म 'Black Panther' में टि-चाला/ब्लैक पैंथर का किरदार निभाकर उन्होंने दर्शकों का दिल जीता। चैडविक की आखिरी फिल्म 'Da 5 Bloods' इसी साल रिलीज हुई थी।

यह खबर भी पढ़े: 'रसोड़े में कौन था' बनाने वाले कौन है? जानें कोकिलाबेन रैप से रातों-रात फेमस हुआ यह स्टार, सभी की जुबान पर चढ़ा ये फनी रैप